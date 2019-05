Problema por agua de riego es por culpa del productor

Angostura, Sinaloa.- La disputa por tener suficiente agua y regar los cultivos de maíz como se debe para tener un buen desarrollo de la planta ya se empezó a dar en la región del Évora, y expertos en la materia avizoran que posiblemente el vital líquido no alcance para todos, esto por culpa del mismo productor que no respetó el plan de siembra pactado, que fue de 60 por ciento grano de alta demanda y 40 de baja demanda.

Ante esta situación, Wilfrido Bejarano Lerma, presidente del Módulo de Riego 74-1, ubicado en el municipio de Angostura, detalla que afortunadamente hasta hoy no han tenido problemas, pero sí asegura que las cosas se pondrán difíciles más adelante, cuando empiece lo fuerte de la demanda de agua, pero en torno a esto ellos se han enfocado mucho en conscientizar a los regadores a no desperdiciarla, además que le hicieron una buena inversión al rescate de los drenes colectores.

“Gracias a las diferentes estrategias que hemos implementado estamos logrando rescatar un buen volumen de agua que los mismos productores estaban desperdiciando al no tener el cuidado necesario, pues considero que si todos hacemos buen uso del agua, ésta nos sobraría y no andaríamos en problemas.

De hoy en adelante visualizamos que va haber detalles con el agua, porque a nosotros nos acaban de cerrar el volumen que nos estaban asignando de presa, de la Eustaquio Buelna, ya nos cortaron aproximadamente cuatro metros, y esto nos vienen a restar unos 40 o 50 riegos distribuidos en todo el módulo, que esto seguro nos va a afectar, y pues aquí no hay más que pedirle a los usuarios que tengan paciencia y que esperen su turno a como den las cosas, porque más agua no va a haber. Lamentablemente todos sabemos que no hay conducción para brindar el servicio a como el productor lo está solicitando.

Yo creo que los usuarios no deben de quejarse de que el agua no alcanza, porque se hizo una programación de cultivos de alta y baja demanda y la mayoría de ellos no respetó el plan de siembra, al inclinarse por el de alta demanda, a como pudieron pero sembraron puro maíz, entonces que ahora no anden pegando de gritos, porque si el agua no alcanza es por culpa de ellos mismos. Vamos a sacar el ciclo agrícola a como podamos, pero seguro estoy que no vamos a salir mal”, afirma Wilfrido Bejarano Lerma, presidente del Módulo de Riego 74-1.