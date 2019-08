Problema técnico la falta de mobiliario en escuela

Guamúchil, Sinaloa.- Tras conocer la situación que se presentó en el inicio del periodo escolar 2019-2020 donde alrededor de 200 niños no tuvieron clases en la primaria Nueva Creación, que abrió sus puertas en el fraccionamiento Valle Bonito, por falta de mobiliario, Lizandro Sillas López ve este detalle como algo técnico que se solucionará hoy.

El Jefe de Servicios Regionales del Évora no ve de buena manera el término prueba no superada, pues asegura que el camión que transporta todo el equipo necesario del plantel llegará en las próximas horas y mañana, si Dios quiere, por lo que los alumnos ya podrán arrancar el ciclo como es debido y sin contratiempos, ya que es lo único que hace falta.

"El tema del mobiliario es un asunto técnico dado a que el camión que lo trae se retrasó, pues debió de haber llegado el pasado viernes o sábado a más tardar, pero como el chofer no conoce bien el camino tuvo contratiempos y esto no fue posible, pero ya nos comunicamos con él y nos comentó que venía pasando por Culiacán, así es que este mismo día llega a Guamúchil, bajamos el mobiliario, lo instalamos y mañana ya hay clases.

Lamentablemente hoy los niños no tuvieron clases, no por cuestiones de calor o esas cosas sino porque no hay mobiliario, pero no es para alarmarnos porque este problema ya para mañana quedará solucionado.

Para mañana a primera hora la escuela estará en condiciones y empezará a trabajar de manera normal. Reconocemos que esto es un contratiempo que sí lo teníamos pensado que podría pasar porque el mobiliario lo proporciona la fundación Nissan, a la cual le agradecemos infinitamente la creación de esta escuela que mucha falta hacía en estos fraccionamientos y pues todos estamos poniendo nuestro granito de arena para que los niños reciban educación de calidad, ya que la secretaría de Educación Pública y el Isife instalaron la energía eléctrica, los aires acondicionados en todas las aulas y el agua potable", resalta Lizandro Sillas López, jefe de Servicios Regionales del Évora.