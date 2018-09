En Rosamorada exigen mayor atención por parte de las autoridades

Mocorito, Sinaloa.- Habitantes de Rosamorada se sienten olvidados por las autoridades municipales y le exigen al alcalde Guillermo Galindo mayor atención, al afirmar que no han recibido apoyo que encamine hacia el progreso a la sindicatura, todos se van para otros sectores como San Benito, Cerro Agudo, El Valle e Higuera de Los Vega, dice el presidente del Consejo Cívico de Participación Ciudadana, César Gastélum Arce.

Nuestra inconformidad es por la falta de atención que hemos tenido por parte de servicios públicos, al no darle seguimiento a los acuerdos que se hacen".

Lea también: Hay quienes se sacaron el premio de la regiduría; Florina Castañeda

"El 18 de noviembre del 2017 se llevó a cabo un cabildo abierto aquí en Rosamorada y se tocaron los problemas que venimos arrastrando de más tiempo atrás, como lo de las válvulas del agua potable, la falta de luz en el edificio de la sindicatura (ya se solucionó hace unos días), en la plazuela, en el arco, el problema del drenaje, que se hizo en la administración anterior y ahí lo dejaron abandonado, nadie dice nada, no lo han retomado, no sabemos el porqué esa obra no la han concluido y muy escuetamente dicen que está observada, pero hasta ahí, además, hicieron pedazos la carretera y nadie le quiere entrar al toro", agregó Gastélum Arce.

"También, las calles están intransitables, es cierto que es temporada de lluvias, pero es no es el problema, lo que pasa es que el agua no tiene salida, queda estancada y hay casas que se inundan”, afirma César Gastélum.