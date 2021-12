Problemas respiratorios de lo más atendido en el IMSS de La Reforma, Angostura 

Angostura, Sinaloa.- En esta temporada de frío es muy común que la ciudadanía corra el riesgo de contraer enfermedades de vías respiratorias y de acuerdo con el director del IMSS del campo pesquero de La Reforma perteneciente al municipio de Angostura, Albin Valenzuela, las consultas por problemas respiratorios a aumentado por el frío.

Ante lo anterior expuso que, pese a que no se cuenta con el número de pacientes que acuden a la atención médica por este problema, afortunadamente no ha sido ninguno grave que ponga en riesgo la salud de alguna persona. "Afortunadamente no ha habido un brote fuerte, escasos se han presentado y nada grave de momento", citó.

Es importante mencionar que en esta época los cuidados deben aumentar para así prevenir una enfermedad y poder pasar las fiestas decembrinas sin ninguna incomodidad o preocupación que suele ocurrir cuando se está bajo una enfermedad.

Abrigarse bien, no exponerse al frío, no tomar cosas heladas son algunas de las recomendaciones que la población en general debe tomar en cuenta en esta época de invierno que cómo se mencionaba anteriormente por la época aumentan las enfermeras respiratorias.