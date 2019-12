Problemática de abusos a niños es abordada en Cabildo

Guamúchil, Sinaloa.- La problemática de los abusos a niños, niñas y adolescentes en el municipio de Salvador Alvarado, fue uno de los temas de mayor importancia que se abordaron en la sesión de Cabildo realizada esta tarde.

El presidente municipal Carlo Mario Ortiz Sánchez convocó a una reunión a la brevedad con los diferentes sectores e instancias involucradas en la atención a la niñez y la adolescencia para ver en qué área se tiene que reforzar el trabajo que se ha venido realizando en esta materia.

Por su parte la regidora Laura Patricia Dautt, expuso que este problema tan delicado está presente no sólo en las escuelas sino en la sociedad en general. "Debemos prevenir y no lamentarnos. Cada institución debería realizar más acciones educativos de enseñar a los niños y niñas a cómo prevenir un abuso. Las personas encargadas de atender esos temas que no se echen la bolita", dijo.

En este punto el alcalde mencionó que para mejorar la atención a la niñez a la adolescencia se requiere de un albergue, en cuyo tema se ha estado trabajando y ya han realizado una solicitud al SAE por la posibilidad de contar con una vivienda.

En asuntos generales los regidores expusieron la solución de problemas en colonias referentes al consumo de bebidas embriagantes, que ya están afectando a la población que habitan en los alrededores de los expendios y que transita por dichos lugares como los casos en Insurgentes y La Gloria.

De acuerdo al orden del día de la sesión de Cabildo ordinaria número 27, se presentaron cuatro propuestas para su análisis y aprobación. Los temas solicitados para su autorización fueron los siguientes: incorporación del municipio a la Red Sinaloense de Municipio por la Salud y la Implementación y Desarrollo del Programa de Trabajo Municipal de Promoción de la Salud. Dos solicitudes de pensión por retiro anticipado de agentes de policía y la solicitud del presidente del Club de Electricistas de Guamúchil, Efrén Guadalupe Ramírez Montoya, de autorización de permuta de terreno urbano propiedad del club por otro terreno propiedad del Ayuntamiento.