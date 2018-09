Socavón tiene meses en plena vialidad

Guamúchil, Sinaloa.- Vecinos del fraccionamiento Prado Bonito se quejan del gran socavón que se encuentra en la calle principal, tapando más de la mitad de la vialidad, e indican que es muy riesgoso para los conductores que transitan por este lugar, pues tiene más de 30 centímetros de profundidad, además de que muchos carros tratan de esquivarlo pero muchas veces por la rápida velocidad caen al hoyo y se les descompone la carcacha.

Insisten que autoridades acudan a identificar la raíz del problema, pues a pesar de que la carretera tiene como dos años de construcción, el hoyo ha dejado un gran daño, pues tiene aproximadamente tres años.

Explican que dentro de lo que cabe, la colonia tiene buenos servicios, solo las calles son las que les dan problemas, comentó Blanca Rodríguez Ochoa.

Doña Blanca dijo que en el servicio de agua potable y drenaje la colonia no tenía ningún problema, solamente cuando no tienen tinaco en algunas casas sufren por no tener suficiente agua como para lavar y hacer el aseo del hogar, pero para las necesidades básicas pueden cubrirlo con el agua que se les asigna; asimismo, indicó que el recolector de basura siempre pasa los mismos días, no tiene un horario fijo, pero siempre saben los días que acudirán a recolectar la basura, pues desde el principio que habitó la colonia siempre ha sido constante, además de que siempre se llevan todos los residuos.

Comentó que por camión urbano no batallan, ya que tienen dos rutas que acuden por pasaje a la colonia, que pasa por la calle principal, y de regreso pueden tomar el transporte sin ninguna queja.

Sobre el alumbrado público, señaló que en la calle principal y en el parque que está instalado en la colonia siempre está bien iluminado, una que otra lámpara que no sirve, pero están siempre al pendiente para llamar a que las arreglen y así tener mayor visibilidad; asimismo, comentó que la limpieza del parque siempre es muy buena, algunos juegos están rotos, y sí sería bueno que los cambiaran.