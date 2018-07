Productores echan para atrás acuerdos del módulo V-I

Angostura, Sinaloa.- El acuerdo al que habían llegado los usuarios del módulo de Riego V-I en Chinitos, el cual consistía en hacer el pago de agua adelantado con el afán de obtener recursos y sanear puntos como nómina fue revertido durante una nutrida participación de los usuarios del módulo ya mencionado.

Alrededor de las 08:00 horas de este lunes, decenas de productores usuarios del V-I se reunieron en las instalaciones con una nueva postura, echar para atrás la decisión que se había tomado en la reunión de consejo, en donde de acuerdo con Osvaldo Saúl Aispuro Campos presidente del organismo antes mencionado se consensó el poner en marcha este cobro para aquel productor que quisiera y pudiera pagar.

Julio Cesar Cuadras, explicó sobre la inconformidad la cual gira en que nunca han hecho un pago adelantado de agua, "nos dicen que faltan cuarto millones de pesos ya para salir, es una cantidad exorbitante y la cual no entendemos no se nos hace justo y no queremos hacer estos pagos adelantados porque posiblemente se puedan dar otros manejos, son tiempos electorales para el cambio de directiva del módulo y normalmente en estos cambios se puede mal interpretar", informó.

Por su parte , el productor Noe Rocha informó que estás acciones ya se han realizado anteriormente "esto que están haciendo ellos lo han hecho en las diferentes administraciones. Aquí está Trini que no me deja mentir, que ha sido una de las administraciones que más deuda ha dejado en el módulo, de que se asusta, lo qué pasa es que está viendo la película de afuera y antes estaba allá adentro y hacia cosas peores" ponderó.

Mientras tanto Trinidad Castro usuario informó que la petición del pago adelantado no es lo más idóneo ya que el módulo no está pasando por sus mejores momentos. "Hemos visto algunos problemas y no tienen la manera de salir adelante, por eso la solicitud de que se anticipe esa cuota, lo qué pasa es que se irán de paso hemos visto la mayoría de los usuarios que el beneficio no ha sido dentro de la instalación del módulo sino fuera de ella, eso nos preocupa. Ahora conforme va avanzando la reunión van incrementando estos montos, eso nos queda claro que antes de salir quieren concluir con trabajos que tienen iniciado dentro de ellos mismos".

Por último y una vez escuchando todas las opiniones de los productores presentes en las instalaciones del módulo de Riego antes mencionado, el presidente Osvaldo Saúl Aispuro Campos informó sobre la verdadera situación y el como se había dando la asamblea el pasado sábado, ahí el líder indicó que en efecto se tocó el tema donde andas de la cuota ya comentada, se había dado otras opciones más con la finalidad de obtener el recurso que se requiere para salir avante, luego de explicar, la propuesta se echó para atrás, por lo tanto los productores no deberán pagar esa cuota.