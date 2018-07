Productores preocupados por escasa captación de agua

Angostura, Sinaloa.- Los productores de la región del Évora siguen a la espera de las lluvias en el área de las presas que distribuyen agua a los módulos para los riegos agrícolas. Mario Urías Cuadras informó que aún cuando no ha arribado el mes, el cual históricamente tiene más precipitaciones, lo que va del me de julio se encuentra por debajo de lo captado el año anterior.

El presidente de la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Évora explicó que con los porcientos de agua que se tienen las presas, como es la Adolfo López Mateos, así como la Eustaquio Buelna, no alcanza ni para dar el primer riego de asiento a toda las hectáreas que se instalan en los municipios del Évora.

El líder de los agricultores dejó claro que todos los productores se encuentran inquietos, inclusive andan en busca de soluciones por si las lluvias no son tan copiosas como se visualizaba.

Los productores están a la espera de lluvias para el próximo mes de agosto / Fotografía: Daniel Ayala EL DEBATE

"Habría que buscar alguna estrategia, primero hacer una programación de cultivos muy rigurosa, para no sembrar aquellos que requieren una gran cantidad de agua. Si aquí en la región no tuviéramos agua para sembrar maíz, necesitaremos sembrar frijol o garbanzo y que en otras partes del estado no se sembrara y viceversa", mencionó el presidente de la JLSVVE.

Otras propuestas que se habían trabajado entre los productores y Juan Enrique Habermann Gastélum, extitular de la Sagarpa en Sinaloa, fue el bombardeo de nubes, ahora, con el cambio en la Secretaría, retomarán las pláticas con Jesús Valdés Palazuelos.

Sí estamos bastante preocupados por ese asunto, tenemos que buscar la manera de tener soluciones, sí ocupamos en la región del Évora una reunión urgente con las autoridades agropecuarias como son Conagua, Sagarpa y más, para hacer planes",

El presidente de la JLSVVE, Mario Urías Cuadras, ponderó que es sumamente importante tener todo el panorama claro antes de que inicie el ciclo agrícola, esto con la finalidad de no hacer uso excesivo de los pozos, los cuales pueden agotar el agua dulce.