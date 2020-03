Productores abusan de los productos agroquímicos

Angostura, Sinaloa.- El presidente de la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Évora, comenta que en estos momentos la agricultura está en efervescencia en la región y los productores agrícolas, al ver la presencia de alguna plaga, luego optan por la aplicación de agroquímicos, que de cierta manera es bueno, pero lo lamentable es que lo hacen de manera indiscriminada, más de la dosis recomendada, incluso, en ocasiones no es necesario realizar la fumigación sino solamente rociarle microorganismo biológicos benéficos.

Mario Urías Cuadras manifiesta que el valle de la región es muy productivo de muchos cultivos que se establecen y especialmente en el maíz es donde más se da la aplicación de agroquímicos, pues los agricultores quieren llevar a toda costa a buen termino su cosecha.

"En esta área tenemos alrededor de 100 mil hectáreas de riego y unas 70 mil de temporal se utilizan mucho los agroquímicos, pese a que algunos productores ya están empezando a dejar esta mala practica y se están inclinando por los microorganismos benéficos pero aún quedan bastantes agricultores que siguen con los insecticidas.

Para sacar adelante los cultivos en la atención que se requiere en cuanto al combate de plagas y enfermedades se usan alrededor de 6 o 7 productos diferentes de agroquímicos para las etapas en que estén y se aplica un litro o más por hectárea, esto quiere decir que si en las 100 mil hectáreas que están establecidas estarían consumiendo alrededor de 700 mil litros, que serían los envases que nos generan después del uso, los desecha y deposita en los alrededor de 80 contenedores que tenemos distribuidos en diferentes parte de la región.

Estamos hablando de un mundo de envases los que nos llegan y además nos damos a ta tarea de recoger el mayor número posible pero la realidad es que no podemos recogerlos todos. De esos 700 mil envases recopilamos un 60 o 70 por ciento y lamentablemente quedan todavía muchos regados en el ambiente, los drenes, canales, parcelas y en ocasiones hasta en las casas de los propios productores. De por sí es una mala costumbre tirarlos en la parcela, es mucho más malo tener estos envases en los patios de las casas esté seco o lleno.

En estas fechas es la etapa de más aplicación de agroquímicos en los cultivos, pues es cuando hay más presencia de plagas y enfermedades y el cultivo requiere de este tipo de ayuda, pero nosotros estamos haciendo lo posible por disminuir el índice de aplicación de insecticidas, es por ello que le hacemos un llamado a los hombres de campo que en muchas ocasiones no es necesario aplicarle el agroquímico como control dado a que todavía hay tolerancia, pero hay veces que también el productor toma decisiones que no son las más adecuadas, pues un ingeniero les recomienda una dosis y ellos para asegurar una mayor efectividad le echan un chorrito más y esto no es bueno porque gasta más, contamina más y provoca que las plagas vayan creando una resistencia al aqroquímico y ya luego se tendrá que usar un agroquímico más tóxico para aniquilar la plaga", expresa Mario Urías Cuadras.