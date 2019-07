Productores agrícolas toman la bodega de Granos de Sinaloa

Guamúchil, Sin. Hoy por la mañana un buen número de productores agrícolas de la región del Évora tomó las instalaciones de la bodega Granos de Sinaloa, en Guamúchil, y no permitió la entrada de los camiones de carga como medida de presión contra los abusos que están cometiendo, al no pagar los 4 mil 150 pesos por tonelada que se había acordado, además exigen que las validación de las cosechas sean contratadas.

El presidente del CAM-Sinaloa, Ulises Gaxiola, argumenta que esta es una expresión de inconformidad debido a que entre los acuerdos establecidos estaba que todas las cosechas del estado validadas iban a ser contratadas y además se le garantice al productor 4 mil 150 pesos por tonelada, este era el pacto, pero ahora resulta que al final de cuentas quedaron 250 mil toneladas fuera del contrato pese a ya estar validadas.

"La bodega Granos de Sinaloa manifiesta que ellos tenían tratos con algunos compradores para exportar a Venezuela y Sudáfrica y al final no pudieron amarrar esos tratos y por eso quedaron fuera con los compradores locales y nacionales y por eso tenemos este problema, ya que aquí son 70 mil toneladas que están validadas y no contratadas.

Son 493 productores los afectados por las diferentes bodegas de Granos de Sinaloa, la que está en Caimanero, en El Fuerte, en Angostura y esta de Guamúchil, y lo que están exigiendo los productores es que se cumpla el pacto que se hizo.

Los productores se van a plantar aquí y no nos vamos a mover hasta que no se nos garantice el compromiso que se hizo, pues ahorita les están ofreciendo prácticamente 3 mil 500 pesos por tonelada y eso no lo vamos a aceptar jamás, ya que esto no va alcanzar para vivir medianamente, es más, con esa cantidad no van a pagar la cuenta financiera.

Las manifestaciones están en todas las bodegas de Granos de Sinaloa y no nos vamos a dejar", resalta el líder agrícola Ulises Gaxiola.