Productores agricolas toman la caseta de Alhuey

Angostura, Sinaloa.- Hoy por la mañana una gran cantidad de productores agrícolas de la región del Évora, Guasave y Los Mochis se reunieron en la caseta de cobro de Alhuey, Angostura para manifestar su inconformidad y molestia ante el actuar del Gobierno Federal y de los privilegios que le esta dando a los industriales.

Centenares de agricultores, unidos en una voz, expresaron que esta manifestación es el reflejo del desespero que tienen los hombres de campo de Sinaloa, ya que están siendo lesionados por una política mal empleada y la ineptitud del Secretario de Agricultura de poder negociar con los industriales.

"La lucha es enfocada a terminar con ese monopolio que tienen los granos y de otras cosas que no existen porque no le corresponde al productor pagar el almacenaje de las cosechas. No vamos a permitir esta situación y de ser necesario nos iremos a tapar bodegas, ya que la razón está de nuestra parte y no debemos tener miedo en tomar esa medida.

Además nos haremos escuchar ante el presidente de la República, que yo supongo que está siendo engañado por esa camarilla de funcionarios como el propio Secretario de Agricultura o la persona que maneja el programa de comercialización, quienes son ex empleados de los industriales y por supuesto que los pusieron ahí para defender sus intereses. Los productores estamos huérfanos y los único que nos queda es la lucha que estamos emprendiendo y si nos desganamos no vamos a lograr lo que queremos.

Piden justicia para los productores en estado / Fotografía: Daniel Ayala EL DEBATE

La agricultura está mal y el gobierno, a pesar de haber sido emanado del pueblo, nos está ignorando, los intereses son tan fuertes para el presidente de la República que toma decisiones en contra de los productores, por tal motivo necesitamos todos juntos demostrarle que hay fuerza en Sinaloa para defender la producción agrícola y no vamos a ceder si no nos concede nuestras demandas.

Lo primero que tenemos que conseguir es una audiencia con Andrés Manuel López Obrador, ya que no queremos negociar con ningún achichincle que es negativo hacia los productores y así nunca vamos a tener un gobierno justo con la gente.

Tenemos que perdir la cabeza del Secretario de Agricultura porque está actuando en contra de los productores y todos estamos siendo afectados, pues esta muy cargado al lado de los industriales que tienen mucho margen para mejorar el precio pero no fueron tocados. Además queremos que el pago sea lleno, que no nos lo den en partes, si van a ser los 4 mil 150 pesos o lo que logremos que se haga en una sola exhibición.

También nos subieron un 25 por ciento el costo de la prima y ante esto vemos que el Gobierno del Estado no está haciendo algo por nosotros, entonces vamos a exigir que aporte 360 millones de pesos, que es el costo de ese 25 por ciento, que no se quede con los brazos cruzados mientras que los productores estan sufriendo las de Caín.

Productores exigen que se les pague bien y no en partes / Fotografía: Daniel Ayala EL DEBATE

Si no hay respuestas pues tendremos que endurecer las acciones de manifestación y pudiera ser tomado el aeropuerto, el Palacio de Gobierno o hacer algo en Palacio Nacional, así como también tapar las bodegas.

Víctor Villalobos es una persona no grata para los productores agrícolas, pues ya dio muestras de que trabaja para los industriales", afirma Baltazar Valdez, productor de Los Mochis.