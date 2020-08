Productores bloquean bodega en Angostura tras recibir pagos con cheques sin fondos

Angostura, Sinaloa.- Un grupo de agricultores de la zona sur de Angostura ser armaron de valor y bloquearon las entradas y salidas de una conocida bodega de granos ubicada en la comunidad de Gato de Lara, esto por haber jugado con ellos, ya que les pagó la cosecha pero lamentablemente con cheques sin fondos.

El productor, Basilio Domínguez Ortiz, uno de los afectados, manifiesta que es muy triste esta situación porque entregaron su producción, esperaron poco más de dos meses para que les pagaran y ahora se llevan esta desagradable sorpresa de que el papel que les dieron no tiene dinero, nada vale, pues todos botaron.

"No es justo lo que están haciendo, trabajamos alrededor de cinco meses, nos la partimos regando, nos mal pasamos en las comidas, sufrimos piquetes de moscos, entre muchas otras cosas y de repente nos salen con esto, pues entregamos la cosecha que es de nosotros pero cuando ya está dentro cambia de dueño y se rehúsan a pagarnos, entonces por eso tomamos la decisión de tomar la bodega.

Vamos a estar aquí el tiempo que el bodeguero dure en pagarnos porque tenemos mucha necesidad y ocupamos llevarle algo qué comer a la familia, además uno trabaja con diferentes créditos y necesitamos pagar con el dinero que es prácticamente nuestro pero no lo quiere soltar la bodega.

Esta manifestación molesta a Santiago, dueño de la bodega, pero no nos deja otra opción pero eso sí muchos de los trailers que vienen a cargar la semilla para transportarla a otros lugares se han tenido que regresar vacíos porque no estamos permitiendo el acceso a nadie hasta que nos paguen, y es que si dejamos que saquen la semilla menos nos pagan.

Como que el dueño ya se habituó a que año con año le tomen las bodegas porque cada ciclo hace lo mismo, retrasa mucho los pagos y como en muchas ocasiones no pasa de ser una simple manifestación considero que hasta se ríen de uno pero ahora estamos armados de valor y no vamos a soltar la bodega hasta que nos paguen pero ahora ya no queremos cheques, por la desconfianza que sembraron, sino que queremos lo que nos corresponde, lo que es nuestro, vía transferencia bancaria a la cuenta de cada uno de nosotros", explica el agricultor Basilio Domínguez Ortiz.

Por su parte, Esmerando Hernández comenta que con mucha ilusión recibió el cheque y de inmediato fue a depositarlo a su cuenta pero se llevó la desagradable sorpresa de que el dinero nunca se vio reflejado, por tal motivo acudió a la bodega para notificar que había botado, pues no tenía fondos.

"Pensé que era el único afectado pero resultó ser que no, muchos compañeros productores más están atravesando esta situación y por eso decidimos agruparnos y ejercer presión para que se nos pague la cosecha", manifiesta el agricultor.