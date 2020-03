Productores buscan establecer acciones en contra del Gobierno

Angostura, Sinaloa.- Centenares de productores agrícolas de diferentes partes de Sinaloa se dieron cita la mañana de hoy en la comunidad Agustina Ramírez, Angostura para analizar la precaria situación que padece el campo y ante la falta de apoyo y presupuesto establecer drásticas medidas de presión en contra del Gobierno Federal.

Cabe resaltar que estuvieron presentes el diputado federal Alfredo Villegas, así como también el diputado local y líder de la Liga de Comunidades Agrarias en Sinaloa, Faustino Hernández, Ulises Gaxiola, Mario Urías Cuadras, Óscar Inzunza, Wilfrido Bejarano Lerma, Martha Ofelia Meza Escalante, Carlos Beltrán Astorga, Agustín Espinoza Lagunes, Justo Puerta Mariscal, entre otras personalidades y líderes del campo.

El conocido agricultor y uno de los principales gestores de la reunión denominada Organizaciones Unidas por la Rentabilidad del Campo Agrícola en Sinaloa, explica que se han llevado a cabo siete juntas con esta y en cada una de ellas se han establecido diferentes acciones a tomar pero todavía no se han activado a raíz de que le están dando tiempo al Gobierno Federal a que recapacite y cambie su postura hacia el sector agrícola.

"Nosotros ya tenemos una ruta trazada prácticamente desde que andamos luchando por el presupuesto, somos 16 organizaciones, tanto del sector social como del particular, las que estamos aquí buscando la rentabilidad del campo.

Nos hubiera gustado que nos hubieran dado un presupuesto a corde a las necesidades del campo, el cual no pudimos conseguir pese a que fuimos a México alrededor de mil 200 productores de Sinaloa, hicimos un plantón en el Congreso de la Unión tratando de que los diputados voltearan a ver a Sinaloa para que se le diera un mejor presupuesto pero no se consiguió.

De ahí para acá decidimos unirnos todas las organizaciones, a hacer diferentes reuniones y a calentar a los productores agrícolas a exigir lo que nos corresponde porque las cosechan ya están a punto de iniciar.

Líderes agrícolas durante la reunión. / Fotografía: Matías Rodríguez EL DEBATE

El garbanzo, que ya está en cosecha, tiene problemas de comercialización y por lo consiguiente también lo tendrán el maíz y el sorgo, entonces lo que estamos haciendo es darle entender a los productores que debemos de estar preparados para hacer una manifestación estatal porque ir a bloquear carreteras con 300 o 400 gentes ya no surten el efecto deseado.

Necesitamos hacer un movimiento mayor y lograr que productores de otros estados también salgan a apoyarnos en el movimiento. Los agricultores deben de estar atentos y dispuestos a una lucha, es por ello que ya estamos calentando motores.

Si no tenemos un programa de apoyo a corde a las necesidades del campo vamos a ir por manifestaciones más duras. Las tomas de casetas considero que ya no tienen caso, ahí el gobierno no nos va a poner atención, es por ello que tenemos que salir a bloquear lugares donde realmente impacte como lo son los aeropuertos internacionales, Pemex, los puertos marítimos y hasta el ferrocarril si es posible para que no se mueve ninguna cosecha, pues somos alrededor de 28 mil productores y tenemos que manifestarnos mínimamente unos 15 mil para lograr los objetivos.

El reclamo de los productores es un mejor precio en los granos y que se nos respete los acuerdos que teníamos firmados desde el pasado 10 de abril del 2019, donde se acordó pagarnos el ingreso objetivo de 4 mil 150 pesos por tonelada y de ahí negociar el precio para este 2020 porque no podemos quedar con ese precio a pesar de que a muchos no nos lo pagaron así, además que los insumos en el mercado están muy caros y eso ya nos rebasó.

Si le va mal al campo agrícola, también hay mucha afectación en los gobiernos municipales, dado a que ni se les pagará el Impuesto Predial Rústico o en su caso van a recibir una cantidad muy baja en comparación con años atrás, además como hay una reducción grande de apoyos seguro muchos productores no van a pagar el IPR", asegura Emilio González.