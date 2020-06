Productores de Angostura exigen serios castigos a quienes quemen soca

Angostura, Sinaloa.- Productores agrícolas de Angostura le piden al Ayuntamiento que en verdad cumpla la palabra de aplicarle serias multas a aquellos productores que están quemando la soca en sus predios y que todo lo dicho no se lo lleve el viento, pues hasta hoy no se ha visto que ponga mano dura en aquellos que todavía siguen utilizando esta mala práctica.

Alfredo Castro explica que todos los años es lo mismo, las palabras va y vienen sin resultado alguno, es por eso que la gente no tiene miedo pero ya es tiempo de agarrar el toro por los cuernos y dejar un verdadero precedente de sanción.

"Esto es muy repetitivo, año con año siempre se ha dicho lo mismo, que se van a aplicar multas y sanciones pero nunca se ha hecho algo, todo el tiempo lamentablemente las palabras se las ha llevado el viento.

La alcaldesa Aglaeé Montoya habla de la creación de la Policía Ecológica y qué bueno que se den este tipo de cosas pero de aquí a que esta autoridad entre en funciones ya habrá muchas quemas y además se vendrá la temporada de lluvias y el problema se terminará con la humedad.

Sanidad Vegetal, a través de Mario Urías, ya anunció que cooperaría en solucionar las quemas no dando permisos de siembra el próximo ciclo, ahora falta que el Ayuntamiento ponga de su parte y se anime a aplicar multas ejemplares, cosa que no se está viendo, está mostrando debilidad y se ahí se están agarrando muchos productores para quemar soca, pues nada les hacen, solo les levanta un acta administrativa pero de ahí no pasa.

La realidad de las cosas y está comprobado es que los que queman son productores que siembran muchas hectáreas para ahorrarse trabajos en la tierra y lo lamentable del caso es que es gente que paga una renta por el predio y no le interesa lo que pase, pues en los gastos que ellos se ahorran lo ven como una oportunidad de adquirir otras cosas materiales", afirma el agricultor Alfredo Castro.

