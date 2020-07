Productores de Sinaloa desesperados con Segalmex por la lentitud en el trámite de pago

Angostura, Sinaloa.- El productor y líder agrícola, Ulises Gaxiola Rodríguez, habla fuerte en contra de Segalmex al afirmar que carece de personal administrativo para llevar a cabo de manera ágil los trámites del pago de los 359.69 pesos que les urge recibir, además que lleva paso de tortuga en las acciones que está realizando, y lo lamentable del caso es que no acepta que no puede solo con el paquete.

Gaxiola Rodríguez asegura que los trámites burocráticos están generando desesperación, ya que de los 25 mil productores que aproximadamente hay en Sinaloa, solo 200 han cumplido con los requisitos, pese a que muchos ya entregaron su cosecha en bodegas desde hace más de dos meses y medio.

“Lamentamos mucho que hasta la fecha no se esté pagando este incentivo tanto en el maíz como en el trigo, que prácticamente representa la ganancia por tonelada del productor, y la razón fuerte y clara de ello es que Segalmex carece absolutamente de personal en Sinaloa para realizar el trabajo que anteriormente venía haciendo Aserca”, informa el líder agrícola.

“Toda la carga administrativa se la está dejando a las bodegas y eso no puede ser, además la plataforma digital que creó Segalmex no está dando los resultados esperados, todo está trabado, los pagos llevan paso de tortuga, y seguro va a terminar el año y no va a pagar, por eso hay desespero entre los productores”, resalta Ulises Gaxiola.