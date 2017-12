Productores no han recibido pagos por falta de expediente

Guamúchil, Sinaloa.- Sin duda alguna el tema del pago a agricultores ha sido muy sonado desde años pasados, sin embargo el dirigente estatal de la Coalición de Organizaciones Campesinas y Populares, José Guadalupe Guillén Rentería mencionó que se tiene el recurso para iniciar con los pagos, no obstante no se ha llevado a cabo debido a que ya que supuestamente no tienen los expedientes.

El dirigente de los productores que ha estado en una fuere lucha, señaló que del 2015 y 2016, que es el apoyo más viejo se deben 3 millones de pesos y del 2016 al 2017 un monto aproximado de más de mil 600 millones de pesos, por lo cual hizo un exhortó a los productores para que el lunes se concentren en la Sagarpa de Culiacán, ya que será ahí donde tomarán el acuerdo.