Productores no permitirán más abusos de los acopiadores

Angostura, Sinaloa.- Como en los próximos días ya se estarán dando las primeras trillas de maíz en la región, el conocido productor Ulises Gaxiola asegura que en esta ocasión no van a permitir los abusos que cometieron los acopiadores el año pasado donde no pagaron en tiempo y forma las cosechas y además cobraron servicios que no debían, afectando seriamente la economía de los hombres del campo.

El líder agrícola detalla que desde hace tiempo mantienen una férrea lucha por mejorar las condiciones de los productores y poco a poco han logrado cosas buenas, tal es el caso de que ya están en el esquema de comercialización del Gobierno Federal siendo que antes el presidente Andrés Manuel López Obrador ni los tomaba en cuenta, incluso, les decía que primero estaban los pobres y que los agricultores se esperaran, pero hoy las cosas han cambiado y ya dice que lo primordial es la seguridad agroalimentaria.

“Gracias al apoyo y tenacidad del gobernador Quirino Ordaz Coppel ya estamos dentro del esquema de comercialización del Gobierno Federal y al intermediario que se nombró fue Segalmex.

Qué nos preocupa de aquí en adelante, prácticamente el tema de los tiempos para el pago, pues ellos ofrecieron dos meses y esperamos que cumplan, también nos tiene con pendiente el que Segalmex a última hora vaya a tomar alguna actitud negativa, como lo hizo Acerca, y nos vaya a dejar solo frente a los abusos de los acopiadores, que lamentablemente les pagaron hasta ocho o nueve meses después de haber entregado la cosecha a los productores y para acabarla de amolar la gran mayoría cobraron servicios afectando seriamente la economía del agricultor, pues nunca se había dado esto.

Eso no lo vamos a permitir este año porque el que compra es el que tiene qué pagar para que se le guarde el grano, no el productor porque el grano ya no es de él sino del acopiador una vez entregada la cosecha, incluso, hay acopiadores que todavía no han pagado algunas cosechas”, comenta Ulises Gaxiola.