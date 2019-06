Productores quedarán “por la libre” al no validar cosechas

Guamúchil, Sinaloa.- No existen problemas de almacenamiento de las cosechas en las bodegas de la Asociación de Agricultores del Río Mocorito (AARM), informó el presidente Flavio Enrique Inzunza Inzunza. Mencionó que se encuentran con la capacidad para recibir las cosechas validadas y de quienes necesiten almacenarlas.

La Asociación se encuentra preparada para recibir las cosechas de todos los productores que realizaron el trámite de validación, con una capacidad de 80 mil toneladas de almacenamiento en bodegas, de las cuales 50 mil ya están validadas. El presidente de la AARM hizo un llamado a que los agricultores se acerquen a entregar sus cosechas, porque el servicio es para todos, dijo.

Respecto al problema que enfrenta un sector de la comunidad agrícola, de almacenar sus granos, dijo que en parte se debe a que “no realizaron su trámite de validación en las bodegas, no se acercó a ninguna bodega, le hizo caso a sus líderes de no acudir a las bodegas, ¿ahora cómo les van a resolver ese problema ellos? Por otro lado, existe la renuencia de muchos por realizar el trámite de validación, por el tiempo que se le debe dedicar, pero es un trámite como cualquier otro. Así que todos los que no se registraron y se validaron quedarán bajo el esquema ‘por la libre’ y el precio no se sabe en cuánto quedará”.

Respecto al excedente de producción, explicó que los agricultores se fueron de paso, no respetaron el límite de siembra acordado, y esto genera problemas de comercialización.

Ayer concluyó la contratación de todas las cosechas validadas en la Asociación de Agricultores a un precio de 214 dólares por tonelada, informó Inzunza Inzunza. Al día se están recibiendo cerca de 800 toneladas, lo que ya suma más de 20 mil toneladas recibidas, de las cuales ya se han pagado más de 6 mil toneladas.