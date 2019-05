Productores se aglomeran en la caseta de Alhuey

Angostura, Sinaloa.- Hoy por la mañana centenares de productores agrícolas de diferentes partes de Sinaloa se aglomeraron en la caseta de cobro de Alhuey, Angostura, no para manifestarse sino para llevar a cabo una reunión informativa sobre los avances que se han logrado en la comercialización del garbanzo y la situación que todavía impera en el maíz.

Ramón Gallegos, presidente de la agrupación Campesinos Unidos de Sinaloa, expresa que aquí están reunidos todos los productores que tienen problemas con la comercialización y otros detalles que los aquejan.

"Lamentablemente hay mucho productor que no tiene validada su cosecha, incluso, hay quienes sí lo hicieron pero las bodegas al no haber comprador les regresaron los documentos y no les quieren recibir la producción y ahorita los están condicionando con 150 pesos del cobro de servicio y en algunas partes es de 200 hasta 300 pesos.

Además informaremos que recientemente vino al Congreso del Estado una comisión de agricultura y nos reunimos con ellos para ver la situación del garbanzo y nosotros les externamos que es una preocupación grande la que se tiene, porque los garbanceros están a punto de caer en cartera vencida, ya que el precio del grano se desplomó contundentemente, más a parte los bodegueros que recibieron el garbanzo se están tardando hasta 45 días hábiles para liquidar.

Pese a que no fue una manifestación, las autoridades estuvieron al pendiente / Fotografía: Bardo Villa EL DEBATE

Debido a esto ellos se comprometieron en que nos iban a dar un apoyo y pues vamos a hacer un listado de todos los productores de garbanzo que están en problemas para entregarla y empezar a gestionar los apoyos correspondientes, que esto sería bastante grande porque nunca hemos tenido un apoyo.

Con este listado ya no habrá tanta burocracia y seguro los trámites no se perderán, además que tendremos la información real de todos esos productores que están en esa situación de problema tanto en la comercialización del maíz como del garbanzo.

Esta no es una manifestación de productores, es una reunión informativa para dar a conocer avances que se tienen y tomar acuerdos y que los productores decidan qué acciones se podrían tomar más delante", detalla Ramón Gallegos, presidente de la agrupación Campesinos Unidos de Sinaloa.