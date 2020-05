Productores siguen en alerta ante el robo de agua para riego

Angostura, Sinaloa.- “Cuando veas las barbas del vecino cortar, pon las tuyas a remojar”, dice un viejo y conocido refrán que lo está aplicando el Módulo de Riego V-II de Angostura ante los rumores que se han corrido en el municipio, de que algunos productores agrícolas están aprovechando la distracción generada por el COVID-19 para agarrar más del vital líquido que les corresponde, no es el caso en este organismo pero sí en el que tiene enfrente (74-1).

Óscar Inzunza Inzunza, presidente del módulo V-II, da a conocer que hasta hoy afortunadamente no han tenido este tipo de problema, todos los usuarios se han comportado a la altura y respetado, sobre todo los volúmenes asignados, pero, claro, que están en alerta para que no les suceda, por tal motivo asegura que quien realice esta mala práctica que se atenga a las consecuencias, ya que las sanciones a aplicar en un momento dado podrían ser fuertes.

“Hemos sabido que en el 74-1 se han presentado detalles con el agua, que algunos la están tomando sin permiso y según lo hacen por las noches, pero gracias a Dios aquí, en el V-II, nosotros no hemos tenido problemas de esa índole.

En ese aspecto estamos bien, pero sí nos mantenemos en alerta, pues llevamos adecuadamente adelante el ciclo y tenemos mucha fe de que el programa de siembra planeado concluirá conforme a lo establecido.

Los usuarios están recibiendo oportunamente sus riegos y creo que por eso no hemos tenido el detalle de que nos roben el agua por la noche.

Aprovechamos la ocasión para invitar a todos los productores agrícolas a que por favor no hagan esto, ellos saben bien que en estos momentos lo que más se debe de ponderar es el cuidado del agua, cosa muy fundamental para salir adelante.

Quien agarra agua que no le pertenece, la verdad, él mismo se está dañando, porque así no avanzan las cosas, se quitan el agua unos a otros y eso detiene el desarrollo de la agricultura”, asegura el líder productor Óscar Inzunza Inzunza, quien se mantiene atento para que no se dé el robo de agua.