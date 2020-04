Productores, un paso adelante del Covid-19

Mocorito, Sinaloa.- Tal parece que los productores de garbanzo fueron los que menos se vieron afectados por la contingencia del Covid-19.

Alfonso Acedo Sánchez, presidente del Comité Municipal Campesino número 13, informó que solamente se verá afectado quien deje de trabajar a causa de la cuarentena, pero que en el tema de la comercialización no tuvieron problemas.

Pese al problema con el que cuenta el mundo en estos momentos, los hombres del campo deben salir a sus tierras para seguir produciendo el alimento para los ciudadanos.

“La verdad, es lamentable, por un lado nuestra actividad está en el campo, seguimos produciendo alimentos, y pienso que el sector primario es de los más importantes en este tipo de problemas, pero que el compañero campesino que se quede en casa y que no tenga actividad se verá en problemas económicos”, citó.

El líder campesino informó que los productores de garbanzo hasta el momento no cuentan con problemas de comercialización debido a la pandemia.

“No hemos tenido este tipo de problemas, hemos entregado bien el producto, ha mejorado un poco el mercado, pero esperemos que mejore aún más. Yo considero que con este producto de garbanzo no se genera este tipo de problemas, pero habrá otros que sí sea más difícil posicionar en el mercado”, dijo Alfonso Acedo Sánchez.

Reafirmó que el Covid-19 no les afecta para comercializar pero sí le afectará al productor que se quede en casa y que deje de trabajar sus tierras, debido a que no va a producir y no tendrá un ingreso económico para sostenerse.

“Nosotros forzosamente tenemos que salir a la parcela para hacer nuestras actividades diarias, que vienen siendo cortar el garbanzo, enchorizarlo y las demás actividades que debemos hacer, porque ya le hicimos una inversión”, finalizó Alfonso Acedo Sánchez, presidente del Comité Municipal Campesino número 13.