Productores y autoridades de Sinaloa deben de trabajar contra la quema de soca

Guamúchil, Sinaloa.- Desafortunadamente, la quema de soca es una problemática que sigue muy presente, principalmente en las zonas de los valles, señala el secretario de Desarrollo Sustentable, Carlos Gandarilla García, quien explica que esta dependencia identifica zonas de calor a través de un mapeo para saber dónde se están generando los incendios y normalmente, los incendios forestales también se registran en estas zonas de calor como son los valles pero también se están identificando en zonas altas.

En el caso de Sinaloa, expresa, siempre sucede que del centro de la entidad hacia el norte, es donde prolifera más esta actividad, por lo que la Sedesu ha solicitado a las autoridades municipales aplicar sanciones y actuar al respecto, “en el caso de Angostura ya tienen establecido su acuerdo, de aplicar sanciones porque con esto vas a inhibir que estas actividades se sigan realizando”.

Además, menciona que los cargos de las quemas de soca no pueden ser imputables solamente al productor, pero es el mismo productor, como dueño de la tierra, quien es responsable ante la ley, “él es el que de alguna manera, en coordinación con las autoridades municipales, deberían estar buscando mecanismos para que los pepenadores no se presenten en sus parcelas, para que no quemen estas producciones, porque además de tener un efecto contaminante, de que la calidad de aire se ve seriamente comprometida, ponemos en riesgo la salud de las personas que viven en torno con los vientos y pueden irse estos humos a zonas pobladas y esto puede generar un problema de salud y también, obviamente, afectaciones patrimoniales”.

Gandarilla García señala que es sabido, y han tenido conocimiento, de parcelas que todavía están en pie, que se han quemado a consecuencia de una quema de soca, por lo que esta práctica es muy negativa y nociva social, económica y ambientalmente hablando.

“Lo que se tiene qué hacer, pues mano dura por parte de las autoridades municipales, lo tienen muy claro algunos presidentes municipales, pero tienen que aplicarse sanciones y en esto no puede haber limitantes, no puede haber titubeos en este sentido”, concluye.

