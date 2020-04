Profeco incumple en su llegada a Salvador Alvarado

Guamúchil, Sinaloa.- Para regular los precios de algunos productos la Profeco iba a visitar este municipio de Salvador Alvarado el pasado jueves, así lo había anunciado el alcalde, Carlo Mario Ortiz Sánchez, pero ésta no llegó, ante esto el edil Romeo Gelinec Galindo Inzunza, expresó que esta acción de parte de la institución es inaceptable.

El regidor señaló que ante la alza de costos en algunos productos y servicios se esperaba que la Profeco acudiera para imponer multas y que con esto se logrará regular la situación. Aseguró que pese a la situación la Profeco se encuentra desaparecida y qué lo peor es que el alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez, dio a conocer que está vendría al municipio del día jueves y no se cumplió.

“Aparte que se anuncia que va a venir, que no se debería de hacer porque debe ser un operativo sorpresa para que realmente tenga impacto y se sepa en donde están los aumentos, pero esto no es lo peor, lo peor es que no vienen. Ésa es una grosería porque el jueves santo no tenía caso que anunciaron pero aún así lo hicieron”, citó.

Aseguró que Profeco no ha actuado en este municipio y que de lo contrario este brilla por su ausencia.

Resaltó que es importante que esta dependencia cumpla con su obligación y con su trabajo en la ciudad de Guamúchil y que evite los altos precios tanto de la canasta básica como de los demás productos.

Por último enfatizó que a pesar de que ésta no ha cumplido se requiere que venga y que haga su trabajo. “A pesar de que esta vez no cumplió se requiere realmente de que venga y que haga su trabajo y que no nada más venga a tomarse la foto”, finalizó el edil Galindo Inzunza.