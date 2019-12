Profesor de la Insurgentes se encuentra desaparecido

Guamúchil, Sinaloa.- Familiares del profesor Arturo Sabinas Alonso piden el apoyo de la sociedad en general para dar con su paradero, ya que desde ayer al medio día no se sabe nada de él.

Se informó que la última vez que lo vieron fue en la colonia Insurgentes, en Guamúchil, donde tiene su domicilio, pero a sus familiares se les hizo extraño que no fue a comer y ya no contestó su teléfono celular; además, en la primaria de Valle Bonito, donde trabaja en el turno vespertino, no asistió a dar clases.

Cabe mencionar que a través de redes sociales, familiares del profesor han solicitado a la gente que si llegan a tener noticias de su paradero se los hagan saber, pues se encuentran preocupados.