Promueve cultivos alternos al maíz ante la falta de agua

Guamúchil, Sinaloa.- Los productores de la región del Évora ven con gran preocupación los bajos volúmenes de agua que en estos momentos registran las presas, y si no mejora la situación en los próximos días sin duda alguna se complicará tener un buen ciclo de riegos en la siembra de maíz blanco, por tal motivo la Junta Local de Sanidad Vegetal está promoviendo entre los agricultores varios cultivos alternos que bien podrían establecerse en la zona y tener aceptables rendimientos.

Alfredo Castro Escalante, gerente de dicha agrupación agrícola, expresa que la situación se ve crítica para los productos de alta demanda, incluso hasta para algunos de media demanda, es por ello que entre los cultivos alternos que pudieran ser una muy buena opción para los hombres del campo están el maíz amarillo, cártamo, sorgo, girasol y garbanzo.

“Estamos hablando con los productores sobre el maíz amarillo y otros cultivos de baja demanda porque vemos que son muy pocos los volúmenes de agua que hay disponibles en las presas para establecer productos de alta demanda y media demanda. Los agricultores están conociendo a detalle en qué consiste el manejo de cada uno de estos cultivos alternativos.

En el caso del maíz amarillo, éste es de ciclo más corto que el maíz blanco, y dependiendo del terreno y del manejo que se le pudiera dar puede ser factible salir con un riego de asiento y tres de auxilio bien programados, todo eso se lo estamos haciendo saber al productor para que él tome sus decisiones y elija la opción que mejor le parezca.

También les estamos promoviendo lo que es el cártamo y el garbanzo, obviamente sabemos que estos cultivos no son preferidos por los productores por ciertos riesgos que hay en la comercialización, además de algunas plagas y enfermedades fitosanitarias, pero estos detalles se pueden controlar. Si casi no hay agua, pues tenemos que buscar la manera del cómo no dejar tierra ociosa y establecer una diversidad de cultivos”, comenta Alfredo Castro Escalante.