Propaganda de asociación debe ser fuera de hora laboral

Guamúchil, Sinaloa.- El coordinador del sindicato del SNTE 53 en la región del Évora, Víctor López Miramontes, respondió a las preguntas sobre el surgimiento de un grupo de profesores pertenecientes a la Sección 53 del SNTE que está buscando formar su propia planilla para el proceso de renovación el próximo año.

Expresó que se les respeta, y se respetan otras formas de agrupación, pero que sus actividades de propaganda deberán realizarse fuera de los horarios laborales.

Al consultarle sobre un comunicado que circulaba en redes sociales y que señalaba a este grupo con la palabra “detractores”, aludiendo a que no se les permitiría la entrada a los planteles, el coordinador respondió que hasta que no se emita un comunicado oficial no podría confirmar esa situación.

Señaló que esto no es una muestra de conflicto al interior y que estas expresiones de inconformidad la respeta. Los cambios son buenos, dijo.