Propuestas individuales, solución que dará el Ayuntamiento de Mocorito a viudas y ex policías

Mocorito, Sinaloa.- Pese a que no se definió la tregua favorable que se esperaba, el Ayuntamiento de Mocorito que encabeza la alcaldesa María Elizalde Ruelas, conveniará con los ex policías y viudas de ex agentes a través de propuestas individuales para cubrir la deuda que por años se ha acumulado y que piden a los cuatro vientos sea resuelta lo más pronto posible.

Tras una reunión entre funcionarios y los ex trabajadores afectados, así como las viudas, se llegó al acuerdo de valorar propuestas escritas e individuales, un paso que los abogados definen como un gran avance.

El abogado de los demandantes, José Morín Ramos manifestó que por la pugna que se ejercía para la liberación del recurso justo hacia los ex trabajadores de Seguridad Pública y tránsito Municipal de Mocorito, se trata de un avance notable, ya que anteriormente no se tenían propuestas por escrito.

"Nunca habíamos recibido propuestas por escritos, y ahora se nos van a proporcionar para analizarlas", explicó.

Asimismo, precisó que aún no se ha establecido un monto específico, sino que se valorará de forma individual, según las características de cada caso.

Por su parte, otro de los abogados que defiende a los ex policías, Alonso Aguilar señaló que por primera vez existe un acercamiento y una apertura de parte de las autoridades, ya que aseguran tener el respaldo del gobernador Rubén Rocha Moya. "Esto nos da un poquito más de confianza de que esto pueda avanzar", indicó.

Así lo reafirmó la presidenta municipal, quien comentó que están dispuestos al diálogo y a la solución mutua.

Es por ello que se realizarán las propuestas individuales para que los abogados las analicen y se puedan tomar acuerdos favorables.

"No nos habíamos reunido en un largo tiempo y considerando que estas demandas tienen ya siete años, pues entonces estamos dando un paso trascendental", expresó Elizalde Ruelas.

La alcaldesa manifestó que parece ser que el grupo demandante se encuentra confiado en que como gobierno harán la primera propuesta y que es digno reconocer que los ex agentes están dispuestos a un nuevo trato.

"Ya ellos también quieren darle vuelta a la página, una semana es el plazo para platicar con ellos y negociar tales propuestas de manera individual", dijo.