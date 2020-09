Protección Civil de Salvador Alvarado comenzará planeación de simulacros

Guamúchil, Sinaloa.- El director de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Salvador Alvarado, Luis Alberto Gastélum Camacho, informó que este departamento pudiera comenzar próximamente a planear la realización de simulacros, los cuales se habían suspendido debido a la emergencia sanitaria por COVID-19.

El funcionario indicó que todavía no tienen fecha para estas acciones pero próximamente podrían empezar a programarlos, pues el hecho de que exista una pandemia como la que ha originado el Coronavirus, no significa que no se puedan presentar situaciones de emergencia como un incendio, un sismo o una inundación.

Finalmente, mencionó que por medio de los simulacros que se estén realizando próximamente se estará dando seguimiento a la labor de difusión en materia de prevención entre la sociedad, pues es de suma importancia que la gente sepa cómo actuar en caso de un incidente de este tipo en el que se tengan que evacuar edificios.