Protección Civil de Salvador Alvarado refuerza trabajos contra la pirotecnia y Covid-19

Guamúchil, Sinaloa.- Desde el pasado fin de semana, la Dirección Municipal de Gestión de Riesgos y Protección Civil de Salvador Alvarado reforzó los trabajos contra la venta y uso de pirotecnia, con el objetivo de disminuir el peligro de accidentes en el los niños, informó Luis Alberto Gastélum Camacho.

El titular de la dependencia dio a conocer que están realizando un recorrido en tiendas y dulcerías de las colonias, para detectar dónde se estén vendiendo estos objetos y poder actuar en consecuencia, por lo que también estarán difundiendo información al respecto, para mantener enterada a la sociedad.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“Estamos también trabajando en la difusión de la campaña ‘No a la Pirotecnia’, estamos haciendo ahorita revisiones en tiendas, en dulcerías de diferentes colonias, para evitar que se venda este producto, como lo es la pirotecnia, que no es un producto apto para el manejo de personas que no tienen experiencia; estamos haciendo la difusión, estamos entregando algunos dípticos también para crear conciencia de que no es un juego para niños. Estaremos trabajando en ello en las próximas semanas y también revisando que no estén vendiendo”, externó.

Gastélum Camacho comentó que también están trabajando fuertemente en la difusión de las medidas de prevención contra el Covid-19, por lo que el pasado fin de semana estuvieron sanitizando en la avenida Ferrocarril y la presa Eustaquio Buelna, don estuvieron repartiendo cubrebocas a quienes no portaban.

“Estamos sanitizando lugares públicos de afluencia como la zona centro, los mercados, las paradas de camiones, la presa Eustaquio Buelna, estamos llevando a cabo la campaña de sanitización; al mismo tiempo que estamos sanitizando, personal de Protección Civil está entregando algunas mascarillas, y están entregando algunos dípticos con información de acciones de Covid”, precisó.

El funcionario añadió que seguirán trabajando en ambas campañas, ya que la prevención es la mejor arma para disminuir los riesgos, tanto de los contagios de Covid, como los accidentes por pirotecnia; por lo que invitó a la ciudadanía a colaborar en estas acciones que se estarán haciendo en las próximas semanas.