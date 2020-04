Protección Civil realiza inspecciones a centros comerciales

Guamúchil, Sinaloa. - Con el objetivo de reforzar la información, la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en Salvador Alvarado realizó inspecciones a empresas de la zona centro y la periferia de la ciudad para que éstas cumplan con las medidas de prevención ante la contingencia que ha generado el Covid-19.

Luis Alberto Gastélum Camacho, director de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en el municipio, comentó que esta tarea la estarán llevando a cabo esta semana, para recorrer todos los comercios como centros comerciales, tiendas de auto servicios, farmacias y empresas, donde ingrese mayor número de personas, cuyo propósito es vigilar que se acaten las indicaciones del sector salud.

Se busca que los supermercados cumplan con las medidas preventivas. / Fotografía: Cortesía

Informó que las medidas que estarán compartiendo son las que ya se han venido mencionando, como la aplicación de gel en las entradas, la sana distancia, desinfectar los carritos en los súper mercados, que ingrese una persona por familia a los establecimientos, que no lleven niños y que tengan estrategias u horarios de ser necesario, para los adultos mayores que van a ingresar sus negocios.

Comentó que estas medidas son de gran importancia para evitar la concentración de personas y la propagación de este virus, por ello hizo un llamado a la sociedad para que también haga lo propio y de no ser estrictamente necesario, se quede en sus casas.

Por último, invitó a la sociedad a permanecer en sus hogares, no salir de casa si no es necesario, y de tener la necesidad que lo haga una persona, ya que de ello dependerá que la cifra de casos no siga en aumento.