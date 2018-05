Proyectan represo en la comunidad La Majada de Abajo

Guamúchil, Sinaloa.- Con el firme objetivo de combatir de frente el problema de la sequía en diferentes sectores del Pueblo Mágico, para este año ya está proyectada la construcción de un represo en la comunidad La Majada de Abajo, afirma Diego Castro, director de Desarrollo Agropecuario.

“En el 2017 se apoyó con un represo en La Calera, Capirato, la obra casi está por concluir, la última vez que fui a visitarla estaba en un 80 por ciento.

La verdad, no sé lo que pasó ahí, pues parece ser que algo les falló a los ingenieros, no conozco mucho de la construcción de represos, pero dicen los habitantes de la comunidad se filtra el agua, la obra no quedó en buenas condiciones. Lo malo aquí es que al represo se le va el agua.

En este año ya está aprobado otro represo, el cual se construirá en La Majada de Abajo. Ya fuimos en físico, ya vinieron ingenieros del Gobierno del Estado a ver el lugar donde se va a hacer.

Ya está todo listo, y pues estamos esperando a que inicien los trabajos.

En Mocorito yo tengo conocimiento de la construcción de tres represos: el de La Calera, Capirato, el que se hizo en El Peñón, en la zona serrana de Pericos, y el que ahora se va a hacer en La Majada de Abajo”, manifestó Diego Castro, quien espera una buena temporada que beneficie a los represos.