Proyecto del Rastro Municipal en Salvador Alvarado quedó solamente en planes

Guamúchil, Sinaloa.- Luego de haber dado a conocer las carencias de infraestructura con las que opera el Rastro Municipal de Salvador Alvarado, Nora Sosa Valencia, regidora presidenta de la Comisión de Rastros, Mercados y Centrales de Abastos, declaró que no se pudo aterrizar el proyecto que habían realizado por la falta de recursos y porque se atravesó la situación de la pandemia del Covid-19.

Asimismo, dio a conocer que otra de las situaciones por las que ya no se le dio seguimiento al tema fue el lamentable fallecimiento de Carlo Mario Ortiz Sánchez, quien fuera alcalde de Salvador Alvarado.

Declaró que si bien es cierto acudieron a realizar un estudio para ver cómo estaba el Rastro, el proyecto que realizaron solo abarcaba mejorar el tema del drenaje y el cableado. En cuanto al tema de la techumbre, que es evidente la falta de atención, expresó que no estaba en el proyecto, debido a que no iban a prometer algo que no podrían cumplir, ya que para ello se requería una inversión fuerte, la cual no se tenía ante la falta de presupuestos asignados al Gobierno Municipal.

El proyecto quedó abierto, se levantaron las necesidades, se prometió que se iba a ayudar, pero ya no hubo más allá”.

La regidora comentó que en la administración se le dio prioridad en atender el Colector Norte, el cual era un tema de prioridad, debido a que con ello se buscaba prevenir que hubiera inundaciones en la temporada de lluvias.

Anunció que el proyecto lo dejarán para cuando llegue la próxima administración, le dé seguimiento y pueda concluir con ello. “Eran los planes dejar un Rastro mejor, teníamos muchas cosas, avances y lograr tener un gran Rastro”, manifestó.

La regidora y presidenta de la Comisión de Rastros, Mercados y Centrales de Abastos comentó que pese a las faltas de infraestructura que se tienen en el Rastro Municipal, éste es uno de los mejores en el estado, es limpio y se encuentra en buenas condiciones.

Cabe mencionar que desde 1983, que fue inaugurado este lugar, no ha sido atendido por los gobiernos municipales que han pasado a lo largo de los años, por eso es que cada año aumentan las carencias en el lugar. Sin embargo, es un tema que deben de atender, porque la techumbre esta en pésimas condiciones y el tiempo de lluvias está por llegar.