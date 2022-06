"Que Pedro Infante siempre esté vivo en nuestros corazones": José Antonio Valenzuela Meza

Guamúchil, Sinaloa.- Mantener vivo el recuerdo y trayectoria de Pedro Infante Cruz es la misión que adoptó José Antonio Valenzuela Meza, un fiel admirador del gran personaje que por su humildad y talento dio identidad a Guamúchil.

Ha dedicado gran parte de su vida a difundir al ídolo de Guamúchil en programas de radio, entrevistas, con museos y novedosos proyectos, por ende, ha sembrado en nuevas generaciones el amor y respeto a los logros de Pedro Infante Cruz.

Su gran dedicación ha rendido frutos, tanto, que en la actualidad, a sus 77 años de edad, es el director del museo dedicado al ídolo de Guamúchil, además de que en su hogar tiene una pequeña galería con valiosos recuerdos de este personaje.

Menciona que en sus planes se encuentran nuevos proyectos en honor a Pedro Infante, sin embargo, son tan especiales que aún se encuentra trabajando en ellos, por lo que la sociedad deberá esperar algún tiempo para saber de qué se trata.

¿Cómo llegó a su vida Pedro Infante?

No lo conocí. Yo tenía 12 años cuando Pedro Infante murió, pero mi mamá sí lo conoció y en la casa siempre había una fotografía de él en la sala. Yo pienso que de tanto entrar y salir, nos fuimos metiendo en la vida de Pedro Infante, porque mi mamá, que en paz descanse, nos contaba cómo era Pedro Infante aquí en Guamúchil, porque era un niño muy travieso, que le ayudaba mucho a su mamá, era muy inquieto, en una palabra.

Al correr del tiempo llegué yo a la radio y ahí tuve la oportunidad de hacer programas de Pedro Infante. Así fue creciendo esto, pues ya tenemos alrededor de 40 años en esto:hurgando y buscando todavía detalles de la vida de Pedro Infante. Gracias a eso nos hizo llegar a este museo, gracias a nuestro amigo que en paz descanse, y muy querido, el ingeniero Carlo Mario Ortiz Sánchez, que nos invitó a estar al frente de este museo.

¿Tuvo algún programa de radio enfocado en Pedro Infante?

Definitivamente, “El Recuerdo de Pedro Infante” se llamaba. Tuve varios programas, era una hora donde sonaban puras canciones de Pedro Infante, donde hacíamos pequeñas preguntas, con algunos regalos modestos que el mismo comercio proporcionaba. Hacíamos preguntas sobre ¿dónde nació?, ¿cuántos hermanos eran?, y en fin, sobre la vida de Pedro Infante, con el fin de irlo metiendo poco a poco en las nuevas generaciones.

¿Su objetivo siempre fue que las nuevas generaciones conocieran a Pedro Infante?

Efectivamente, y hasta la fecha el objetivo principal de este museo es ese, que la población conozca aquellos objetos, que la población conozca a Pedro Infante en Sinaloa, al artista, al cantante, al charro, y a todo, porque muy poca gente sabe cómo vivió Pedro Infante en Sinaloa y por qué vivió en tantas partes.

Antes de llegar a ser director del Museo a Pedro Infante creó su propio museo en honor al ídolo de Guamúchil, ¿cómo nació esta idea y por qué?

En la casa hay un pequeño museo en el que tenemos algunos detalles especiales, algunas fotografías inéditas, alguna parte de su ropa. Tenemos todas las películas, sus 54 películas, todas sus canciones, sus 360 y tantas canciones. Tenemos un pequeño museo, se llama “Tizoc”.

Antes de llegar aquí nosotros tratamos de tener ese pequeño reconocimiento a Pedro Infante, porque hay algo muy especial. Los amigos que saben que nos gusta el tema de Pedro Infante cuando salen de viaje y ven por allá algún detalle nos lo traen y nos lo regalan, y eso va a dar precisamente a ese museo muy personal. Ahí lo tenemos con el objetivo de que se esté recordando la vida de Pedro Infante.

¿Qué significa el museo que tiene en su hogar?

Para mí significa estar cerca del hombre sencillo, del hombre carismático, del hombre que nos dio identidad, se puede decir, porque independientemente de nuestro municipio, de la ciudad de Guamúchil, que es una ciudad muy trabajadora, en la que vivimos del comercio y de la agricultura, donde la gente es trabajadora, además de eso, Guamúchil es reconocido por Pedro Infante, porque en algunas de sus películas él dice ser de Guamúchil, Sinaloa.

¿Pero por qué dijo que era de Guamúchil si era de Mazatlán?

Porque él aquí aprendió a tocar todos los instrumentos, aquí hizo su primaria, aquí pasó toda su niñez y su juventud.

¿Se considera un fanático o seguidor de Pedro Infante?

Muchos me han calificado como fanático, pero definitivamente no lo soy, ni soy seguidor tampoco. Yo simplemente soy admirador, no de él, sino de lo que hizo, de lo que representó. Pedro Infante siempre representó a la gente humilde, al carpintero, al mecánico y a todas esas personas. Es lo que yo admiro de Pedro Infante: su sencillez.