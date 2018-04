“Que la ley se aplique sin distingos”: Ricardo Beltrán

Guamúchil, Sinaloa.- En su visita al Pueblo Mágico de Mocorito, Ricardo Beltrán Verduzco, presidente de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México (Concaam), hizo fuertes declaraciones y resaltó que la ley se debe de aplicar sin distingos, sea la persona que sea, esto tocando el tema de la denuncia por acoso sexual que hay en contra de Enrique Inzunza Cázarez, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

“El tema es delicado, ya que la denuncia se ha recepcionado, pues hay una víctima, y entonces creo yo que por primera vez en la historia estamos viendo la verdadera autonomía del organismo, y trátese de la persona que se trate, se está actuando en favor de la razón.

Obviamente se integrará una carpeta de investigación y si existen los elementos necesarios, sea quien sea, se le va a tener que aplicar la ley como debe de ser.

Esto nunca se había visto en la historia, ya que siempre se arreglaban estos asuntos en lo ‘oscurito’, pero ya vemos que no es así, y vemos también por otra parte la disposición que tiene el denunciado, Enrique Inzunza, de renunciar al fuero para efectos de someterse a lo que disponga la autoridad, pero en este caso hay mucha polémica, porque dicen que si el fuero es renunciable o no, entonces aquí vendría un juicio de procedencia para que sea sometido a lo que establece la normatividad y la ley.

Este asunto es muy delicado y lo tenemos que abordar con la debida proporción, pues hay una víctima pero también hay un servidor público de alto nivel, porque representa a uno de los tres poderes del Estado (Judicial).

Los abogados tienen que actuar con mucha responsabilidad y en su momento el acusado tendrá su legítima defensa, pero para eso se tiene que retirar el fuero.

Lo malo del caso es que jueces y magistrados respaldan al acusado diciendo que son acusaciones infundadas, y eso sí se me hace delicado, porque están anticipando una situación sin respetar los derechos de la víctima y se están viendo parciales totalmente. Ellos desmienten la denuncia, y eso no va, pues se están comportando como fiscales y sentenciando el asunto. Estoy de acuerdo en que haya expresiones de apoyo, pero aquí se trata de servidores públicos que son administradores de la justicia y no pueden decir eso, porque la carpeta de investigación está en proceso. De ser culpable, trátese del servidor público de que se trate, simplemente se le tiene que aplicar la ley”, asegura el presidente de la Concaam.