Quién le dio permiso a la funcionaria, cuestiona regidor

Guamúchil, Sinaloa.- Tráfico de influencias, permisividad de las autoridades del Ayuntamiento de Salvador Alvarado y una burla a los ciudadanos fueron las palabras del regidor Romeo Gelinec Galindo Inzunza, al señalar por qué no se ha actuado en el caso de la directora de Cultura, Oralia Castro López, quien opera un local en la presa Eustaquio Buelna sin contar con un permiso.

Lo más preocupante es que continúa operando sin que hasta el momento ninguna autoridad competente haya actuado. “Parece que al oficial mayor lo tienen atado de manos y no lo dejan trabajar, porque quizá la orden viene de arriba. ¿Quiere decir que a los amigos del presidente sí se les permite omitir los reglamentos y a los ciudadanos no? Con todo respeto, pero se debe remover el puesto si no cuenta con un permiso, además de que si lo tramitara ya está desfasado, porque se hizo un acuerdo desde que se instalaron los puestos de que no se iba a permitir la venta a más locales”, declaró el regidor. Señaló que es evidente que esta situación es un abuso de poder y de confianza.

El reglamento de Oficialía Mayor es claro, los ciudadanos deben tramitar un permiso de venta para operar un puesto. La pregunta es: ¿Por qué no se ha actuado, en estos meses el presidente municipal no se ha enterado del caso? Y si es de su conocimiento, ¿por qué permite que funcionarios incurran en faltas al reglamento? Con estas acciones las autoridades se están riendo de los ciudadanos, es una burla, porque a los ciudadanos sí se les exige, se les sanciona y se les aplica la ley, pero parece que la funcionaria es intocable, expuso el regidor.

En base a las denuncias ciudadanas recibidas, el regidor dijo que se procedió a investigar y se detectó este caso, cuya denuncia hizo pública en sesión de Cabildo y ante la presencia del oficial mayor.