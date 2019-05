Quiere ser doctor y luego especializarse

Angostura, Sinaloa.- Roel Alexis López Obampo es un jovencito estudiante de secundaria que ya empieza a soñar alto y a fijarse las metas que quiere lograr para ser alguien exitoso en la vida.

El alumno del plantel educativo Adolfo López Mateos, ubicado en la cabecera municipal de Angostura, destaca que el apoyo de sus padres siempre ha sido fundamental para salir adelante, pues ha tenido momentos difíciles, pero gracias a la motivación brindada por quienes le dieron la vida los ha superado y hoy está dispuesto a todo con tal de llegar a ser un gran doctor y posteriormente cursar una maestría especializada en Neurocirugía.

“Siento que en la secundaria el aprendizaje que se nos da está más basado en el desarrollo social y cultural, pero también el estudio en matemáticas, español y otras materias que son fuentes básicas, que cuentan mucho para ir viendo qué carrera uno va a tomar en un futuro, ya que es muy importante conocer de todo un poco.

Las materias que más me llaman la atención son Ciencias e Historia, y el día de mañana, cuando llegue a la universidad, si Dios quiere, me gustaría estudiar Medicina y posteriormente especializarme con una Maestría y Doctorado en Neurocirugía.

Considero que para toda persona, especialmente para nosotros los adolescentes, el apoyo y motivación de los padres es fundamental para lograr las metas propuestas, pero también hay que tomar en cuenta los recursos económicos que se tienen, ya que en muchas ocasiones uno sueña con algo pero la situación no le permite que se haga realidad, por eso hay que tener muy bien los pies en la tierra.

En mi etapa de secundaria he logrado algunas cosas buenas, como por ejemplo perder el miedo a estar ante mucha gente, ya que he participado en diferentes concursos de Oratoria y en escritura de poemas, donde he expresado mis sentimientos hacia alguna determinada acción.

Me gusta mucho lo que es la oratoria, el relato de historias, y cuando un tema me es atractivo me enfoco en él e intento aprender lo más que puedo. El estudio se debe de tomar con seriedad, pues de ahí dependerá el futuro que queremos tener”, manifiesta el joven estudiante Roel Alexis López Obampo.