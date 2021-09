¡Quieren solución! Ciudadanía pide a autoridades atención en el basurón de Salvador Alvarado

Guamúchil, Sinaloa.- La contaminación siempre ha sido una grave problemática, y ante el inminente desborde de basura que hay en el basurón de Villa Benito Juárez, mejor conocido como Tamazula II en Salvador Alvarado, la ciudadanía se encuentra muy preocupada ante esta situación, por lo que realiza un atento llamado a las autoridades correspondientes para que tomen cartas en el asunto antes de que la basura y desperdicios causen algún estrago.

Dora Alicia López, habitante de esta sindicatura, comenta muy molesta que las autoridades nada han hecho por resolver este asunto, y que eso de que la basura ya esté por orillas del camino no está nada bien, porque los ciudadanos se pueden enfermar. “Es muy molesto el olor que llega de tanta basura acumulada, esa contaminación nos puede hacer daño en la respiración, además yo me doy cuenta cuando pasan los camiones llenos de basura rumbo al basurón, que ya no le cabe nada”, indicó.

Jorge Sánchez informó que además de que el lugar correspondiente para tirar todos los desperdicios ya se encuentra hasta el tope, la gente ha tomado por decisión propia crear basureros por las orillas del camino, y toda esta puede contaminar el canal Humaya, porque es mucha basura que le cae. “Diariamente la gente pasa a tirar basura rumbo al basurón, pero como ven que ya no tiene capacidad, la tiran por la orilla del camino, causando malos olores y sobre todo que la basura se vaya directo al canal, contaminando el agua que tiene”, argumentó.

Por otro lado, coincidiendo con los comentarios anteriores, el señor Juan Montoya añadió que ya es mucha la basura que hay en ese hoyo, donde ya es tiempo que hagan algo al respecto, antes de que ya no haya camino, porque todos dejan la basura donde mejor les parece, puesto que ir hasta el basurón no encuentran dónde tirar su basura, sin dejar de mencionar que llegan olas de malos olores por los desperdicios que ahí se encuentran, como animales muertos y la basura entrando en estado de descomposición.

“Sin duda alguna el problema con el basurón es muy grande, ya que los mismos habitantes están tomando el camino como basurero, y no hay consciencia alguna sobre la contaminación tan grande que se encuentra, además llegan olas de malos olores, y la principal preocupación es que la basura llega hasta dentro del canal y se contamine toda el agua”, dijo.