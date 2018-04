"Quiero ayudar a que estén saludables"

Angostura, Sinaloa.- Luis Alexsander Montoya Cuadras, alumno de sexto año de primaria, ya está planeando lo que podría ser un futuro de éxito. El niño, de apenas 11 años de edad, se visualiza con especialidades de importancia, como es el caso de doctor, ingeniero civil y hasta deportista. Y pese a que su papá es fanático del futbol, el niño está interesado en el basquetbol.



Cientos de veces se ha dado a conocer que el futuro de México son los más pequeños, y para muestra un botón, Luis Alexsander Montoya Cuadras ha recibido cuatro veces el reconocimiento por tener el primer lugar de aprovechamiento en su escuela, así como un segundo lugar, precisamente cuando cursaba el segundo año, y en la actualidad, promedio de 10.

Los reconocimientos antes mencionados le valieron para participar en el programa Parlamento Infantil 2017, en donde logró ser Diputado por un Día, conociendo a personalidades como Evelio Plata Inzunza, quien representa al Distrito 03, y al mismo presidente de la República, Enrique Peña Nieto.

Luis Alexsander Montoya Cuadras.

“Considero que sí he aprendido algunas cosas de la política, por ejemplo, los derechos de las mujeres; conocí el proceso para hacer gestiones para el Ayuntamiento. Sí me gustaría ser político en un futuro, pero me he dado cuenta que el trabajo de los diputados es muy difícil, y por el momento no creo poder, me gustaría tener una carrera, como ser doctor o ingeniero, tengo buen pulso para dibujar, o en doctor, porque quiero ayudar a las personas para que estén saludables”, comentó.

Luis Alexsander Montoya Cuadras hizo un análisis en cuanto a la situación que aguarda el municipio de Angostura y llegó a la conclusión que hace falta más seguridad para la ciudadanía. Un niño de 11 años de edad hace un llamado a todas las autoridades, municipales, estatales y federales, para que devuelvan ese sentimiento de seguridad al momento de ir caminando por la calle a la escuela.