Quiero un futuro mejor para la niñez

Guamúchil, Sinaloa.- Se dice que un docente no solo ve el presente, sino el futuro, que siempre busca el cómo ayudar a su alumno y su entorno social, muestra de ello es la maestra Cindy Meza Nájera, quien actualmente labora en el jardín de niños Salvador Díaz Mirón, en la colonia Primero de Mayo.



Preocupada y ocupada por mirar en la niñez un futuro mejor, donde los infantes puedan dejar atrás muchas de las situaciones actuales de la violencia, la docente ha estado promoviendo mediante las redes sociales y en el salón de clases una campaña, la cual ella denominó Por un Futuro sin Violencia. Dentro de los objetivos que se tiene contemplados dentro del proyecto, Cindy mencionó se está buscando los padres de familia de todo el estado de Sinaloa puedan hacer consciencia en no inculcar a sus hijos hábitos que promuevan la violencia u orillen a que los infantes anhelen ejercer oficios o tomar conductas que tanto daño le hacen a la sociedad.

“La idea de realizar este proyecto surgió de las mismas acciones que he detectado en algunos niños, ya que en una dinámica se les preguntó qué profesión querían ejercer cuando fueran grandes y la verdad me sorprendí.” Detalló Meza Nájera que actualmente los niños ya no anhelan ser doctores, maestros u otras profesiones que han tomado mucho auge en la sociedad, sino quieren ser como el personaje que miran en la calle.

“En la actualidad la sociedad habla de muertes o de armas como algo tan normal que sucede cada día, los adultos permitimos que escuchen o vean programas de violencia, como series con temas como el narcotráfico, ignorando que los niños en sus primeros años de vida están formando su identidad personal y social, el niño escucha que el matar es un acto de venganza, esto hace ver al niño que es normal o necesario, por lo tanto el niño cuando sea adulto qué creen que hará.”

De la misma forma menciona la maestra que es necesario que los gobiernos tomen consciencia sobre el tema y empiecen a considerar nuevas estrategias para educar a la sociedad, ya que es de suma importancia las principales acciones para disminuir o erradicar la problemática sean promovidas desde el seno familiar.

La familia juega un papel fundamental en este tema, se dice que la primera escuela es el hogar.

Cindy Meza resaltó que el regalarle armas de juguete a los niños no es lo más adecuado, ya que están incitando a que éstos puedan cultivar sus deseos de querer ser delincuentes; “en algunas dinámicas algunos niños han dibujado o formado armas, eso me preocupa, ya que nos indica que algo no está bien en la sociedad”.