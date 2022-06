Quinta ola no causa alerta en el sector salud; actividades continúan en Salvador Alvarado

Guamúchil, Sinaloa.- A pesar de que la quinta ola por contagios de SARS-CoV-2 ya fue confirmada el pasado lunes por la Secretaría de Salud en Sinaloa, no se reducirán aforos comerciales en la región del Évora, ya que solo se ha presentado un ligero aumento, por lo que las medidas de prevención continuarán de manera regular, así lo informó el jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. III, Julio César López Ramos.

Tras un repunte de mil 900 contagios, la quinta ola de contagios fue confirmada el día lunes 6 de este mes en el estado de Sinaloa, según lo informó Cuitláhuac González Galindo, titular de la Secretaría Estatal de Salud.

Esta cifra indicó una alza en los contagios durante cinco semanas consecutivas, causando esta ola de Covid-19 en el estado, siendo el sector infantil el principal afectado, esto debido a la falta del esquema de vacunación en menores de 12 años.

Pese a que en la región se contabilizan 24 casos activos por covid-19, de los cuales 18 corresponden a Salvador Alvarado, 2 a Mocorito y 4 a Angostura, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. III expresó que no se implementarán medidas drásticas todavía, ya que no se han recibido indicaciones de parte de la Secretaría de Salud, por lo que los protocolos sanitarios en las escuelas y establecimientos comerciales permanecerán regularmente como hasta el momento. "No tenemos indicaciones de parte de Culiacán", indicó.

Al respecto, señaló que no se reducirán aforos en comercios o instituciones educativas.

Sin embargo, instó a la ciudadanía a mantener los filtros sanitarios en cualquier tipo de establecimiento, tales como la toma de temperatura, el uso de cubrebocas y gel antibacterial, y sobre todo, la sana distancia.

“Es un llamado a los ciudadanos a que no bajen la guardia. Hay que seguirnos cuidando y practicar todas las medidas de prevención”, pidió el jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. III.