Quirino Ordaz Coppel supervisa la obra del Parque Recreativo La Plantona

Angostura, Sin. Hoy por la tarde el Gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, realizó una visita sorpresa al campo pesquero La Reforma, Angostura para supervisar los avances del Parque Recreativo La Plantona.

El mandatario sinaloense afirma que en esta primera etapa de la obra se invirtieron alrededor de 30 millones de pesos y ya está por arrancar la segunda etapa, la cual tendrá una inversión más de 28 millones.

Cabe señalar que el lugar donde se está construyendo dicho parque recreativo, que ha llamado la atención de los pobladores y de los turistas, era un espacio que tenía cerca de 30 años abandonado.

"Esta es una obra transformadora total en La Reforma, con una inversión histórica, cada candidato en su momento hacían compromisos y no cumplieron y yo lo que prometo lo cumplo, es más este parque recreativo no me comprometí y lo hice.

Esta es la primera etapa de la obra cuya inversión fue de alrededor de 30 millones de pesos, ya va iniciar la segunda que es donde viene todo el equipamiento y se invertirán 28 millones de pesos más.

La imagen de La Reforma esta cambiando con este parque que es un espacio público extraordinario y es a lo que le estamos apostando, a recuperar parques y espacios que están en completo abandono, como era el caso de La Plantona, un edificio sin ton ni son.

La gente de La Reforma está contenta porque ganó un parque moderno que parecía difícil y hoy es una realidad.

Lo que estamos haciendo es cumpliéndole a la gente, darle todo el valor que tiene a la palabra y estar en la calle en contacto directo con la ciudadanía para conocer realmente las necesidades, por eso les exijo a mis funcionarios que salgan de la oficina.

Esta visita es para supervisar los avances de la primera etapa y de paso anunciar que la segunda está por arrancar, pues el Parque Recreativo La Plantona va ser el gran centro de convivencia de La Reforma", resalta el gobernador Quirino Ordaz Coppel, quien en este recorrido estuvo acompañado por la alcaldesa de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, y por el secretario de Obras Públicas del Gobierno del Estado, Osvaldo López.