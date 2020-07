Ramón, artesano de Mocorito se gana la vida en Guamúchil

Guamúchil, Sinaloa.- Un abuelo artesano de Mocorito se gana la vida en las calles de Guamúchil. Uno de sus puntos es una conocida tienda de autoservicio en la entrada de la colonia Solidaridad, a la salida sur de la ciudad.

No hay lluvia, ni sol, ni frío, que haya detenido a Ramón López Avendaño para trabajar como vendedor ambulante, y mucho menos la edad ha sido un obstáculo. A sus 67 primaveras su vitalidad es asombrosa, y nunca ha dejado de trabajar, cuenta mientras talla una de sus piezas de madera hechas a mano, sentado en la banqueta afuera de una tienda de autoservicio.

Se instala desde las 17:00 horas y le llega la noche pero el artesano sigue ahí afuera de la tienda, ofreciendo su mercancía en la banqueta. Son alrededor de unas 40 piezas diferentes de utensilios de cocina: cucharas, tablas, bolillos, cucharas gigantes, bandejas para moler nixtamal, trituradores, etc., pero ésta es una parte de las cerca de 100 piezas que elabora. Al verlo sobre la banqueta algunas personas se acercan, otros le compran y otros solo disfrutan de una buena plática.

La madera la busca en los montes y lomas de la comunidad El Mezquite, en el municipio de Mocorito. Árboles como el pino, cacachila, encino, son algunos de los que le hacen caminar horas.

“Son maderas que yo más busco porque no dejan mal olor a la hora de usarlas, yo nunca he tenido problemas en tantos años”. En la amena charla con el mocoritense dijo que tiene más de 50 años elaborando artesanías hechas a base de madera. Sin duda, un abuelo trabajador y muy independiente.

López Avendaño relató que se traslada de El Mezquite a Guamúchil cada 15 días, no solo para no depender de sus hijos, sino porque para él el trabajo es vida y salud. Esa es la forma que lo mantiene con energía y con motivación. “Toda la vida he trabajado, en este negocio tengo como unos 55 años. Las personas que no les gusta trabajar, los hombres que son así, ni a las muchachas consiguen, porque no tienen ni para sacarlas a pasear. Tienen que aprender el valor del trabajo para no pedirle nada a nadie”, expresó.

El vendedor ambulante se queda en esta ciudad 15 días y el resto del mes se regresa a su comunidad a buscar los árboles más adecuados para elaborar utensilios de cocina.

Con seis hijos que le viven, Ramón López Avendaño se queda durante 15 días con algunos de los que residen en Guamúchil, y los otros 15 días los dedica para trabajar en el monte y en el tallado de las piezas, y así, empezar de nuevo para ganarse la vida a su manera.