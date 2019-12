Rancho Viejo destaca por índice de personas minusválidas

Mocorito, Sinaloa.- Localizado a 45 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Guamúchil, Rancho Viejo es un poblado que pertenece a Mocorito y brinda hogar a 838 habitantes.

Lo preocupante de este lugar es la cantidad de personas, las cuales son entre 15 y 20, que cuentan con una discapacidad, y se desconocen los motivos del porqué nacieron con estas condiciones que las limita a ser autosuficientes.

Rancho Viejo se ha destacado por contar con un número alto de personas con capacidades diferentes que no pueden valerse por sí mismas, dependen de sus familiares por completo para hacer cualquier tipo de actividad, incluso hay familias que cuentan con más de una persona discapacitada, lo que causa extrañez entre los habitantes y además curiosidad por saber a qué se debe esta situación.

Otro problema es que el poblado no esta adaptado para personas con problemas fisicos lo que les es muy dificil poder andar ellos solos.

Con los ojos inundados de lágrimas y con un nudo en la garganta la señora Alicia Gutiérrez Guerrero narró que su hijo, un joven de 26 años de edad, nació con parálisis cerebral infantil y padece crisis convulsivas, por lo que debe tomar algunos medicamentos para controlar las convulsiones. Señaló que debe comprar el medicamento cada mes y gasta aproximadamente 230 pesos.

Tiene 26 años con esta forma de vida, desde que nació”.

Expresó que su hijo solamente depende de ella y de su esposo, pero gracias a la ayuda económica que el gobierno les da pueden sobrellevar los gastos.

Inundada en el llanto dijo que esta situación ha sido muy dura para ella. “No quiero pensar el día que yo le haga falta. Ha pasado el tiempo y no me he podido acostumbrar a esto”, señaló.

Comentó que es algo muy difícil y que no se han podido acostumbrar. Detalló que nada quitará este dolor que ella siente, y que lo más importante sería que su hijo estuviera bien y no dependiera de una silla de ruedas.

“Pero yo sé que esto es algo que Dios lo puede hacer”, dijo Gutiérrez Guerrero.

Por último hizo un llamado a las autoridades para que apoyen a todas las personas de este poblado que cuentan con capacidades diferentes, ya que son personas con poca solvencia económica.

“Nos gustaría que nos ayudaran, yo como madre les puedo decir que es algo muy fuerte y, aunque pasen los años, uno no se puede acostumbrar, y cada día es más difícil, porque el solo hecho de que uno se hace más grande, al igual que ellos, no los podemos atender, por lo menos no igual. No sé que va a ser de él, quizá su hermana se haga cargo cuando yo no esté, pero no quisiera dejarle esta carga”, concluyó.