“Habrá reacomodos, hasta podría haber despidos”; Carlo Mario Ortiz

Guamúchil, Sinaloa.- El primer edil Carlo Mario Ortiz Sánchez, declaró que podría haber recorte de personal después de un análisis global dentro del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, ya que actualmente tienen que pensar en la austeridad “no tomaremos decisiones sin tener todo el resultado completo, esto será en todo el municipio, en las paramunicipales, sea de personal administrativo, de confianza y sindicalizados se platicará con ellos, la intención no es despedir gente sin necesidad, sino que tienen que ser más eficientes como personal y serán instalados en otras áreas, porque hay personas que en sus horas de trabajo hacen muy poco, en cambio otros tienen una carga muy pesada, por ello se tienen que reubicar en diferentes áreas, para ver los perfiles y se cumplan con los objetivos del Ayuntamiento” expresó el alcalde.

Indicó que la evaluación ya se está llevando a cabo en todas las áreas del Ayuntamiento, paramunicipales y dependencias, donde solo faltan tres áreas Obras Públicas, Japasa y DIF, para ver de manera general primero buscando la reubicación y en su caso el despido.

“Se esta haciendo una evaluación al interior del ayuntamiento del municipio tanto financiero como capital humano, muy a fondo del tema de cada una de las áreas, y haciendo una evaluación de cada uno de los trabajadores para ver si hay áreas donde hay personal de más y reubicarlas o en su caso si se tiene que dar de baja, porque el municipio no puede tener una carga, aparte porque tenemos requerimientos de Compavi y Sippina”, expresó Ortiz Sánchez, además comentó que el espacio del ayuntamiento es insuficiente para todo el personal y están procurando dar un mejor servicio a la ciudadanía y la única manera de tener un buen funcionamiento es siendo ordenados en que cada área tenga su espacio, para ello se tendrá que equipar todas las direcciones con lo necesario.

Explicó que con su regreso no encontraron un aumento de personal, están trabajando con el personal presupuestado, sin embargo se requieren hacer unos cambios y no pueden hacer más contrataciones, “no tuvimos problemas financiero porque tuvimos más ingresos participaciones, pero sino hubiera sido así ya tuviéramos problemas fuertes, pero no podemos pensar en gastar más de los que no se ocupe, por ello tenemos que pensar en reducir y producir de mejor manera, vamos a ver que hacemos”.