Realizan capacitación sobre trata de personas

Angostura, Sinaloa.- Gracias a la labor del Departamento de Programas Preventivos de la Dirección de Seguridad Pública la campaña Puedes Verme está por arrancar en el municipio costero de la región del Évora.

Érika Lizeth Chávez Quiroz, oficial de Tránsito y coordinadora de Programas Preventivos, resalta que están armando todo el contenido del proyecto para poder trabajar de manera coordinada con las diferentes áreas del Ayuntamiento como Sipinna, DIF, Immujeres, Cultura, entre otras, ya que el objetivo es hacer un grupo para prevenir lo que es la trata de personas.

“Este problema normalmente lo relacionamos con lo sexual, pero no es exclusivo de ello, sino que también la trata de personas se da de distintas maneras, como por ejemplo, cuando realizas un trabajo y no te pagan o no te dejan salir a cierta área”.

“La campaña Puedes Verme tiene como objetivo conscientizar a la ciudadanía sobre este problema, pues queremos que no se presente en el municipio, es por eso que ya estamos llevando a cabo algunas capacitaciones del cómo detectar la trata de personas”, comenta Érika Lizeth Chávez Quiroz.