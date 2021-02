Realizan poda rústica de árboles en la Unidad Administrativa de Mocorito

Mocorito, Sinaloa.- Hoy por la mañana la sorpresa invadió a muchos ciudadanos de Pueblo Mágico de Mocorito al ver que varios frondosos árboles, ubicados en la Unidad Administrativa, fueron podados de manera rústica, ya que personal de jardinería, proveniente del Gobierno del Estado, les cortó todas las ramas hasta dejarlos sin hojas, solo les quedó poco más del tallo.

Según argumentos, esta acción se llevó a cabo debido a que las hojas que se caen constantemente se acumulan en especie de basura en el techo de toda la instalación y estaban causando daños, pues retienen la humedad de la neblina y de la lluvia y eso está generando transminación del agua hacia las oficinas, misma que al gotear afectar documentación importante.

Ante esta situación, Orlando Vega, director de Ecología en el Pueblo Mágico, expresa que esta poda año con año la realiza el personal de jardinería del Gobierno del Estado y como la Unidad Administrativa es una institución gubernamental solamente el municipio los apoyó con herramienta para tirar las ramas y limpiar toda el área.

Por su parte, Bernardo Castro, destacado ambientalista de Salvador Alvarado, aclara que talar un árbol es acabar por completo con su vida, sacarlo desde su raíz para que ya no rebrote, mientras que la poda es darles forma y estructura a las ramas.

“Si a un árbol se le cortan todas las ramas y solo le dejan los palos con poco más del tallo para que brote a eso se le llama poda rústica, esto es algo rudo y contra eso hemos estado peleando todo el tiempo porque muchos los dejan sin hojas y eso no puede ser, de cierta manera afecta al medio ambiente, a las especies voladoras, entre otras cosas. Las podas rústicas no pueden ser, es mucho mejor dejarles espacios a las hojas, darles una bonita forma y así no acabamos poco a poco con la flora del medio ambiente”, afirma Bernardo Castro.

Cabe resaltar que alrededor de seis árboles que antes eran frondosos hoy son solo palos plantados en los maceteros de la Unidad Administrativa, que rebrotarán pero muchos días más adelante.