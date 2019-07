Realizarán una campaña de esterilización canina y felina

Guamúchil, Sinaloa.- Con el objetivo de disminuir la sobrepoblación y abandono de animales en el municipio, el próximo sábado 13 de julio, a partir de las 8:00 de la mañana, el Ayuntamiento de Salvador Alvarado, a través de la Coordinación Municipal Desarrollo Urbano y Ecología, llevarán a cabo gratuitamente la Campaña de Esterilización Canina y Felina, en la escuela primaria Samuel M. Gil, la cual se realizará con el apoyo de la Secretaría de Salud del estado.

La titular del departamento de Ecología en el municipio, Karina Camacho Mejía, explicó que hacía años que no se realizaban este tipo de jornadas, pero gracias gestiones del alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez, ante la Secretaría de Salud en Sinaloa, se logró que una de las tres clínicas veterinarias móviles que entregó el gobernador Quirino Ordaz Coppel, se quede en el municipio durante un año para la realización de estas atenciones, tanto en la cabecera municipal, como en las comunidades, la cual será recibida por las autoridades el día de la jornada.

Precisó que los dueños de las mascotas deben cumplir con algunos requisitos para recibir el servicio, como llevar al animal en ayuno de 12 horas, bañados y sin garrapatas o pulgas; los perros con correa y los gatos en jaula o cartón; con una toalla limpia, y de preferencia un cono a la medida de su mascota.

Destacó que no tienen que las perras y los gatos no deben estar lactando, y aclaró que debido a las complicaciones médicas que pudieran sufrir, no se atenderán a perros de raza Pug, por lo que dijo que hay otras jornadas especiales para ellos.

Precisó que en esta jornada contarán con el apoyo de la Asociación de Huellita con Causa IAP, quienes tienen mucha experiencia en la realización de este tipo de actividades sobre el cuidado animal en Sinaloa.

La funcionaria municipal dio a conocer que en el marco de la jornada arrancará actividades la Asociación “Mi Patita Fiel”, la primera que estará formalmente establecida en el municipio, la cual será integrada por un grupo de personas interesadas en cuidar los animales.

Ante eso, hizo un llamado a los interesados para que se unan a ella, ya que necesitarán personas de buen corazón que tengan ganas de ayudar en las actividades que estarán realizando, por lo que requieren voluntarios, quienes pueden acudir a registrarse a la Coordinación de Desarrollo Urbano y Ecología, en el Ayuntamiento.