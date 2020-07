Reapertura de módulos del INE en Sinaloa será el día 3 de agosto

Guamúchil, Sinaloa.- Hace sólo unos días se realizó la planificación de la apertura gradual de los módulos atención ciudadana en el INE y el día de hoy miércoles 22 de julio ya se tiene una estrategia definida para que esto se lleve a cabo. La principal medida será abrir tres módulos del distrito el día 3 de agosto, de los cuales uno será de doble turno y uno de un turno.

Juan Francisco Cancino Lezama, vocal ejecutivo del INE, informó que el de doble turno es de Guamúchil y otro de Navolato, tendrán horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a viernes.

Destacó que los módulos móviles atenderán en el módulo fijo de Guamúchil. Afirmó que desde el día 3 de agosto hasta el día 17 solamente se harán entrega de credenciales y con cita programada.

Para realizar la cita deberán hacerla a través de la página del INE o al teléfono 8002332000. Indicó que a partir del día 17 de agosto ya tendrán disponibles los demás trámites.

Aseguró que no se recibirá a nadie que no cuente con cubrebocas y que la recepción será de manera individual, no se recibirá a nadie que valla con acompañantes.

“Solamente puede entrar una persona con cita programada”, finalizó.