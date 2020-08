Reapertura en DIF Salvador Alvarado será solo en área de Procuraduría

Guamúchil, Sinaloa.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Salvador Alvarado anunció la reapertura de manera presencial este lunes tres de agosto pero solo en la oficina de Procuraduría para la Defensa del Menor y la Familia y con previa cita por teléfono.

La Directora del DIF, Gabriela López Iribe, fue muy clara al informar que la reanudación de labores no será total sino que dado la importancia que tiene la oficina de procuración será la única en abrirse.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Esto fue parte de lo que informó: "No va haber ninguna área abierta, solo procuraduría. Vamos a tomar todas las medidas de higiene necesarias, uso obligatorio de cubreboca, previa cita en cuestión de asuntos de procuraduría. Todavía no se va a dar rehabilitación, terapia psicológica ni consulta dental, la terapia física no se va a abrir tampoco. Las terapias psicológicas siguen por el call center".

Para quienes necesiten atención en la oficina de Procuraduría deberán comunicarse al número de teléfono 673732132 y agendar su cita.