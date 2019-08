Recibe Guamúchil Jornadas de Apoyo por tercera ocasión

Guamúchil, Sinaloa.- Por tercera ocasión se llevaron a cabo las Jornadas de Apoyo Puro Sinaloa, en el municipio Salvador Alvarado. Este programa social que opera el gobierno del estado de Sinaloa, ofrece diversos servicios a la población de manera gratuita. A pocos minutos de concluir el programa se han otorgado más de 8 mil servicios y más de dos mil personas han acudido.

Las jornadas se están llevando a cabo en la Escuela Secundaria Técnica 33, en la colonia 15 de Julio, en esta ciudad de Guamúchil. En el conteo realizado, hasta el momento los servicios más solicitados son la expedición de actas, lentes DIF y Ciudadano Digital, entre las dependencias más visitadas se encuentran la Secretaría de Salud, Registro Civil y Seguro Popular.

La ciudadanía consultada calificó esta jornada como un servicio de gran apoyo, no solo para su economía familiar sino para realizar todos aquellos trámites pendientes en un día. La señora María Ruiz, se mostró satisfecha con el servicio; comentó que esta es la primera vez que acude y aprovechó para solicitar la impresión de su acta de nacimiento, este trámite es uno de los servicios más buscados por los ciudadanos, en particular por los adultos mayores, que muchos de ellos desconocen donde realizar el trámite o no cuentan con el recurso.

Autoridades municipales y estatales durante las Jornadas de Apoyo. / Fotografía: Matías Rodríguez EL DEBATE

Otro de los importantes servicios otorgados son las consultas médicas y el apoyo que brinda Beneficencia Social, con sillas de ruedas, así como la asesoría que ofrece el Instituto de Defensoría Pública, ya que uno de los problemas más recurrentes son los errores en actas de nacimiento.

Cabe destacar que a esta jornada no asistió el gobernador y en su representación acudió el secretario de Desarrollo Social, Ricardo Madrid, por lo que la ausencia de Quirino Ordaz Coppel suscitó comentarios en los asistentes, que se quedaron a la espera de su llegada.

De acuerdo al informe oficial, se han llevado a cabo 55 Jornadas de Apoyo, donde se han otorgado más de 430 mil 900 servicios a 119 mil 345 personas.